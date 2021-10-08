واصل مدرب الاتحاد السابق، فابيو كاريلي نتائجه المخيبة للآمال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس البرازيلي، ليصبح مهددًا بالإقالة.

تراجع نتائج سانتوس مع كاريلي

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس بقيادة كاريلي 5 مباريات في الدوري البرازيلي الممتاز، ولم ينجح في تحقيق أي فوز، حيث تعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين، ما أثار غضب الجماهير.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس المركز الـ16 في جدول الدوري البرازيلي الممتاز برصيد 25 نقطة، ويفصله نقطتين فقط عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس بقيادة كاريلي بطولة كأس البرازيل من الدور ربع النهائي بعد خسارته ضد أتلتيتكو باراناينسي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن نادي سانتوس البرازيلي، في سبتمبر الماضي عن تعاقده رسميًّا مع مدرب الاتحاد السابق، فابيو كاريلي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية عام 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يقيل مدربه البرازيلي

وتعاقد نادي الاتحاد مع المدرب البرازيلي في فبراير عام 2020، ونجح في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم، لينهي الموسم الماضي في المركز الثالث بعدما كان يُنافس على الهبوط، ليشارك في دوري أبطال آسيا، كما تأهل إلى نهائي البطولة العربية.