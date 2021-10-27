كشفت تقارير إعلامية عن سبب رفض لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاج نادي الطائي الذي قُدم ضد الأهلي بعد مباراة الفريقين بالجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب احتجاج الطائي:

وذكر برنامج ”أكشن مع وليد” أن إدارة فارس الشمال قررت تقديم احتجاج ضد الأهلي بسبب عدم قانونية تسجيل اللاعب التونسي حمدي النقاز في صفوف النادي.

وكان النقاز انضم كصفقة انتقال حر من الزمالك المصري إلى الراقي، بسبب عدم قيده في الزمالك لمنع الأخير من التسجيل فترتين.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني: “إدارة فارس الشمال وقعت في خطأ لا يقع في شخص مبتدئ في القانون، أين هي أسباب الاحتجاج ضد الأهلي، هذا هو أبسط شيء”.

وأضاف الشمراني: “فارس الشمال فريق كبير وما حدث من الإدارة القانونية بالنادي خطأ كبير”.

مشاركة حمدي النقاز صحيحة:

وكانت لجنة الانضباط رفضت احتجاج فارس الشمال حول عدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في لقاء الأهلي والطائي بالجولة التاسعة في دوري المحترفين السعودي.