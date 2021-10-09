أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدء استقبال طلبات الوظائف الموسمية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وسيبدأ استقبال الطلبات هذه اليوم الساعة 12 بعد منتصف الليل، وينتهي يوم الخميس الموافق 8/ 3/ 1443هـ.

شروط التقديم على الوظائف:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

الاستعداد للعمل في أي وقت.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة على الرابط التالي:

https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka/closed.php