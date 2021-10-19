استعرض الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، شروط خروج عدم انتظام ضربات القلب من دائرة الخطورة.

الشروط:

وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن عدم انتظام نبضات القلب الذي يسمى الخوارج البطينية ليس خطيرًا غالبًا، خاصة إذا لم يوجد فقر دم، وكانت الغدة الدرقية طبيعية، وعضلة القلب سليمة، وكان عدد النبضات الخارجة يوميًّا أقل من 10%.

وكان النمر أكد، في وقت سابق، أن الأسبرين ما زال ركيزة مهمة في علاج أمراض القلب والوقاية من جلطات القلب، وأنه ضروري جدًّا لبعض مرضى القلب.

ولفت إلى أن التوسع في باب “الأحوط”وعمل التحاليل وإعطاء الأدوية التي “لا داعي” لها من باب “سد الذرائع” يؤذي المريض أكثر مما ينفعه.