يترقب جمهور الكرة السعودية غدًا الجمعة، قمة الجولة العاشرة بين فريقي الأهلي والهلال ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يعيش صحوة فنية جيدة

ويعيش الراقي صحوة فنية جيدة بعد أن فاز في آخر لقاءين دوريًا على حساب ناديي الاتفاق والطائي، كما يعيش الهلال فترة فنية جيدة، وذلك بعد تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا.

وسيدخل الألباني بينسك هاسي مدرب الراقي بظروف أفضل من ضيفه الذي يعاني من الغيابات حيث سيفقد أبرز لاعبيه وهو الحارس الدولي محمد العويس، في حين تأكدت مشاركة الحارس محمد الربيعي بعد تعرضه لإصابة بسيطة في مواجهة الطائي الماضية.

الفارق بين الفريقين 4 نقاط

ويحتل الراقي المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 15 نقطة.

وكانت أول مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في دوري المحترفين، كانت في موسم 2008/ 2009، وفاز الزعيم بهدف دون رد سجله اللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون.

وبموسم 2009/ 2010، فاز الزعيم مجددًا على الراقي بهدفين لهدف وبالتحديد يوم 18 أكتوبر 2009.

وبموسم 2010/ 2011 انتهت المباراة بالتعادل 1/ 1 بين الفريقين. وسبق لـ الهلال الفوز في 4 مباريات على الأهلي مقابل 3 انتصارات للراقي وجاء التعادل في 6 مناسبات بينهما.

وفاز الزعيم مرتين في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ومثلهما في ملعب الجوهرة المشعة، بينما فاز الأهلي مرة واحدة بـ ملعب عبدالله الفيصل، ومرتين في ملعب الجوهرة.