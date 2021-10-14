تألق حارس المرمى محمد العويس بشكل لافت مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

محمد العويس الأكثر مشاركة مع الأخضر بالتصفيات



ويتصدر محمد العويس قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات المونديال 2022 في قطر، حيث إنه خاض 11 مباراة بالتساوي مع نجم نادي الهلال، ياسر الشهراني.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج في المركز الثالث بقائمة الأكثر مشاركة، وذلك بعدما خاض مع المنتخب السعودي 10 مباريات، ويطمح لمواصلة المشاركة في المواجهات المقبلة وزيادة عدد مبارياته الدولية.

الإصابة تبعد العويس عن المنتخب والأهلي



وتعرض محمد العويس لإصابة قوية في ركبته خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين في الجولة الرابعة من التصفيات النهائية، ولم يستطع استكمال المواجهة ليشارك الحارس فواز القرني بدلًا منه عند الدقيقة 69.

وخضع العويس لفحوصات طبية أثبتت إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، ليتأكد غيابه عن مباريات النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الشهرين المقبلين، حتى ينتهي من برنامجه العلاجي والتأهيلي، ما يبعده عن صدارة قائمة الأكثر مشاركة.

ومن المنتظر أن يغيب محمد العويس عن مباراتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا وفيتنام ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.