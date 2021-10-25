تصرف البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بصورة صادمة ضد جماهير برشلونة، وذلك أثناء خروجه من ملعب الكامب نو خلال كلاسيكو برشلونة ضد الريال أمس الأحد في الدوري الإسباني.

كيف رد فينسيوس في كلاسيكو برشلونة ضد الريال ؟!

وذكرت قناة Gol الإسبانية أن جماهير برشلونة وجهت إهانات للاعب فينسيوس أثناء خروجه من الملعب ليرد عليهم بالإشارة إلى لوحة النتيجة في الملعب، حيث كان وقتها ريال مدريد متقدمًا بهدف دون رد.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لـ الريال كل من النمساوي دافيد ألابا والإسباني لوكاس فاسكيز، بينما سجل لـ برشلونة، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

بنزيما يحافظ على صدارته لـ قائمة الهدافين

وفي سياق آخر، حافظ النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، على صدارة هدافي الدوري الإسباني، رغم عدم تسجيله لأي أهداف في كلاسيكو الليجا أمس.

ويتواجد المهاجم كريم بنزيما في الصدارة برصيد 9 أهداف، يليه لويس سواريز نجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 6 أهداف، ثم اللاعب ميكيل أويارزابال لاعب فريق ريال سوسيداد برصيد 6 أهداف وويليان خوسيه لاعب ريال بيتيس برصيد 5 أهداف، ثم البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد برصيد 5 أهداف، حيث يفصله عن كريم بنزيما 4 أهداف لمنافسته على لقب هداف الدوري الإسباني.

يذكر أن كلاسيكو برشلونة ضد الريال، شهد أمس وللمرة الأولى غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي.