تمكَّن الطاروح السعودي بداي المطيري وأولاده من بيع صقرٍ طرحوه قرب محافظة الأرطاوية، من خلال صفقة قياسية بلغت 67 ألف ريال، وذلك خلال مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ، الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض).

إرث تتوارثه الأبناء

وبيّن المطيري أن الصقر الذي عرضه أمس في المزاد هو شاهين فرخ، حيث استعان في طرحه بأبنائه الذين يتمتعون بمهارات وخبرة في الصقارة، رغم صغر سنهم، مشيراً إلى أنه تعلم هواية الصيد بالصقور من أصدقائه، قبل نحو عشر سنوات، وبدوره نقلها لأبنائه وعائلته، كإرث يسعى للحفاظ عليه من الاندثار، مضيفاً أن هذا صقره الثالث الذي يطرحه في مسيرته، لكنه الأول في مزاد نادي الصقور السعودي.

مزايا تحفيزية

وأشاد في ختام حديثه، بجهود نادي الصقور السعودي في دعم الطواريح وتوفير المزايا التحفيزية لهم، إيماناً بدورهم في صون التراث الإنساني للمملكة.