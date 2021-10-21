توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، استمرار تكوّن الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، كما تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.