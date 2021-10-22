انتزع الفريق الكروي الأول في ضمك فوزًا ثمينًا أمام الحزم بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة ضمك والحزم:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، دون وجود لأي خطورة تذكر.

وفي الشوط الثاني، وبعد معاناة، تمكن فارس الجنوب من إحراز هدف الفوز عبر اللاعب الأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ102، وذلك بعد أن تم احتساب وقت بدل الضائع تجاوز العشر دقائق.

فارس الجنوب في الصدارة مؤقتًا:

وأصبح رصيد فارس الجنوب بعد الفوز 18 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.