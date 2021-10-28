أكد العضو الذهبي لنادي النصر، طلال الرشيد دعمه لمجلس إدارة العالمي الحالي برئاسة مسلي آل معمر، مشددًا في الوقت ذاته على أنه مبتعد عن العمل الإداري.

طلال الرشيد يدعم مسلي آل معمر

وقال طلال الرشيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إدارة أخي مسلي إدارة اختارها الداعم أميرنا الغالي خالد بن فهد وكلنا معها ونثق بعملها وسنقف معهم في الشدة قبل اللين”.

وتابع العضو الذهبي لنادي النصر تغريدته قائلًا: “طرح اسمي في هذا التوقيت لا يخدم المصلحة العامة.. مع العلم إني سبق وذكرت أن العمل الإداري صفحه طويت للأبد عندي”.

ونشر الرشيد مقطع فيديو مع التغريدة للإعلامي صالح الطريقي، كان يتحدث عن الهريفي، قائلًا: “أنصح جماهير نادي النصر بالتعامل مع فهد الهريفي على أنه قضاء وقدر، لا يمكن أن تغيره أبدًا”.

الهريفي يثير الجدل

وأثار نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي حالة من الجدل بعدما اقترح اسم طلال الرشيد لرئاسة مجلس إدارة العالمي، بدلًا من مسلي آل معمر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء وتراجع النتائج محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الأخيرة، حيث ودع دوري أبطال آسيا على يد الهلال، قبل أن يخسر أمام الاتفاق، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.