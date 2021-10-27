وجه الناقد الرياضي والإعلامي جمال عارف نصيحة إلى حكام مباراة الاتحاد والحزم غدًا الخميس في الدوري السعودي للمحترفين.

بماذا نصح جمال عارف حكام لقاء الاتحاد والحزم ؟

وغرد عارف قبل قليل قائلًا: “أتمنى ألا يتأثر طاقم الحكام في مباراة الاتحاد وحزم الصمود من التغريدات التي سبقت المباراة من رئيس النادي سلمان المالك ، على طاقم الحكام وغرفة الفيديو عدم الالتفات لمثل هذه التغريدات، وتقديم مباراة بهدف إعطاء كل ذي حق حقه.

ماذا قال سلمان المالك ؟

وعلق سلمان المالك قائلًا: “أتمنى ألّا تشكل زيارة رئيس لجنة الحكام لنادي الاتحاد ضغطًا غير مباشر على حكام مباراة الحزم والاتحاد وتجعلهم مترددين بإعطاء الحزم حقه إن وجد أو مجاملة طرف على حساب طرف”.

وتابع المالك عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما أستغرب مبدأ الزيارة من الأساس لأي نادٍ وإن حصلت تكون مجدولة مسبقًا ولكل الأندية أو في فترات التوقف وليس لنادٍ محدد يصدر بيان وبعد يومين تزوره اللجنة لتبرر وغدًا عنده مباراة”.

وكان مانويل نافارو قد زار نادي الاتحاد، أمس الثلاثاء، لمناقشة بعض الحالات التحكيمية المتعلقة بمباريات الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أزمة مباراته ضد الشباب.