انتقد الإعلامي الرياضي جمال عارف، أداء الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد رغم الفوز على الحزم بهدف دون مقابل واستعادة صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد به مجاملات

وقال عارف قبل قليل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “باختصار في الاتحاد مجاملات على حساب الفريق، إيش اللي غير قناعات المدرب؟، أداء أقل ما يُقال عنه أداء في مباراة بدوري الدرجة الثالثة، أجل فهد المولد بديلًا لـ كورونادو، وتغييرات تدل على أن المدرب لك عليه”.

وحقق الفريق الكروي الأول بالعميد مساء اليوم فوزًا ثمينًا على نادي الحزم بهدف دون رد وذلك في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، حرمت تقنية الفيديو العميد من هدفين قبل أن يُسجل اللاعب عبدالعزيز البيشي هدف فوز العميد الوحيد في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة.

إلغاء هدفين بلقاء الاتحاد والحزم

وكان حكم المباراة ألغى هدفين للاعبين رومارينيو وعبدالإله المالكي خلال 5 دقائق من الشوط الثاني، بداعي التسلل وبعد العودة لتقنية الفيديو ما أغضب جماهير العميد التي شعرت بأن فريقها يتم تعطيله لعدم الفوز على الحزم.

وكان العميد خسر مباراة الجولة التاسعة ضد نادي الشباب وتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني، لكنه بعد الفوز اليوم على الحزم أصبح رصيده 20 نقطة في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن نادي ضمك صاحب المركز الثاني.

فهد المولد يُهدر ركلة جزاء حاسمة

يذكر أن فهد المولد أهدر ركلة جزاء لـ الاتحاد في الدقيقة الـ92 قبل ثوان من إطلاق صافرة النهاية.