رزق أنور بن علي حكمي- رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى إرادة للصحة النفسية بمنطقة جازان- بمولوده البكر، اتفق وحرمه على تسميته “عبدالعزيز”.
“المواطن” تبارك للحكمي، وتتمنى أن يكون “عبدالعزيز” قرة عين لوالديه.
رزق أنور بن علي حكمي- رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى إرادة للصحة النفسية بمنطقة جازان- بمولوده البكر، اتفق وحرمه على تسميته “عبدالعزيز”.
“المواطن” تبارك للحكمي، وتتمنى أن يكون “عبدالعزيز” قرة عين لوالديه.
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