رزق أنور بن علي حكمي- رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمستشفى إرادة للصحة النفسية بمنطقة جازان- بمولوده البكر، اتفق وحرمه على تسميته “عبدالعزيز”.

“المواطن” تبارك للحكمي، وتتمنى أن يكون “عبدالعزيز” قرة عين لوالديه.