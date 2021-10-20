كشف عبدالله عطيف، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، عن أن المناوشات التي حدثت في ديربي الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمر طبيعي.

بماذا علق عطيف ؟

وتحدث لاعب الهلال لبرنامج ملعب SBC قائلًا: “المناوشات أمر طبيعي لأن المباراة كانت مضغوطة ومهمة، ولكن بعد نهاية اللقاء الكل يُصبح أحباء وأصدقاء، هذه الأمور تكون لحظية فقط”.

وأضاف لاعب الهلال: “في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ووقت وجود المدرب مورينيو وجوارديولا كانت تحدث مناوشات بين كبار اللاعبين ولكن في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس كل شيء ينتهي”.

كواليس المناوشات:

يذكر أنه بعد نهاية لقاء الهلال والنصر، التقطت عدسات الكاميرا مناوشات من حسين عبد الغني إداري النصر مع بعض من لاعبي الهلال، وذلك على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض.