كشف عبدالله عطيف، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، عن أن المناوشات التي حدثت في ديربي الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمر طبيعي.
عبدالله عطيف – لاعب #الهلال: في غرفة الملابس ينتهي كل شيء#ملعب_SBC pic.twitter.com/ccAupQH29L
— #ملعب_SBC (@sbcsport) October 20, 2021
بماذا علق عطيف ؟
وتحدث لاعب الهلال لبرنامج ملعب SBC قائلًا: “المناوشات أمر طبيعي لأن المباراة كانت مضغوطة ومهمة، ولكن بعد نهاية اللقاء الكل يُصبح أحباء وأصدقاء، هذه الأمور تكون لحظية فقط”.
وأضاف لاعب الهلال: “في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ووقت وجود المدرب مورينيو وجوارديولا كانت تحدث مناوشات بين كبار اللاعبين ولكن في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس كل شيء ينتهي”.
كواليس المناوشات:
يذكر أنه بعد نهاية لقاء الهلال والنصر، التقطت عدسات الكاميرا مناوشات من حسين عبد الغني إداري النصر مع بعض من لاعبي الهلال، وذلك على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض.
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