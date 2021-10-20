أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن ميل جسم الطفل ينذر بالإصابة باعوجاج العمود الفقري (scoliosis).

وقالت الرابطة، في بيان لها: إن أعراض هذا المرض الخطير تشمل أيضًا إمالة الرأس إلى الجانب في أغلب الأحيان وارتفاع أحد الكتفين عن الآخر وتقوس القفص الصدري للأمام على أحد الجانبين.

أعراض صحية خطيرة:

وحذرت الرابطة من أن اعوجاج العمود الفقري يمكن أن يؤثر بالسلب على وظيفة الرئة أو القلب مع مرور الوقت، كما أنه يندرج ضمن “العيوب الجمالية”، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل نفسية.

أهمية استشارة الطبيب:

وتابعت الرابطة، أنه كلما تأخر العلاج في هذه الحالات، زادت صعوبته وكانت النتائج غير مُرضية في الغالب. لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في ارتداء كورسيه مع إمكانية اللجوء للجراحة لتصحيح وضعية العمود الفقري.