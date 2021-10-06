يُخيم الغموض على مصير المدير الفني خالد العطوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع النتائج.

خالد العطوي يقترب من الرحيل

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تُفيد برغبة إدارة نادي الاتفاق في رحيل خالد العطوي، خاصة بعد تعالي الأصوات المطالبة بضرورة التغيير، نظرًا لتراجع الأداء والنتائج، على الرغم من امتلاكه لاعبين مميزين في صفوفه.

وعلى الرغم من انتشار هذه الأنباء، إلا أن خالد العطوي يقوم بمهامه بشكل طبيعي، حيث يقود تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ويعمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز؛ وتصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان نادي الاتفاق قد تعاقد مع خالد العطوي في يونيو عام 2019، بعدما قاد المنتخب السعودي للشباب للفوز بلقب كأس آسيا 2018، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019، مدد عقده مع فارس الدهناء في نهاية عام 2020 حتى 2022.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالمستوى المتوقع، حيث خاض 7 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بفوز وحيد وتعادل 4 مرات، وخسر مباراتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، بعدما خسر في الجولة الماضية ضد الطائي بنتيجة 4/2.