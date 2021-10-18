أكد الفرنسي بافيتيمبي غوميز أنه يسعى لحصد جميع البطولات التي يُشارك فيها مع الهلال، واصفًا مباراة النصر المرتقبة بالمواجهة التاريخية.

غوميز يؤكد قوة الديربي الآسيوي

وقال غوميز: “منذ توقيعي لنادي الهلال وأنا هدفي دائمًا هو الفوز وتحقيق البطولات وليس لأهداف شخصية، بل دائمًا هدفي أن يكون المكسب للجميع ويتوج فريق الهلال بجميع الألقاب”.

وشدد غوميز خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة القارية على أن الكرة السعودي تمر بفترة مميزة حاليًا، مضيفًا عن الديربي: “تعتبر مواجهة تاريخية، ورسالتي للجمهور الحضور والدعم غدًا، وسنهديهم الانتصار والتأهل”.

ديربي القارة غدًا

ويُقام ديربي القارة بين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة غدًا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

وقبل الديربي، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).