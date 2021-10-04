تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم ضد نظيره الياباني المقرر إقامتها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الأخضر يتألق على ملعب الجوهرة

ويُقدم الأخضر مستوى مميزًا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث خاض عليه 7 مباريات، ولم يخسر أي مواجهة، بعدما نجح في تحقيق 6 انتصارات، وتعادل في لقاء واحد.

وتعود آخر مباراة خاضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة إلى عام 2017، عندما واجه اليابان أيضًا، ونجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018، ويسعى لتكرار فوزه وتجاوز عقبة الساموراي مجددًا.

المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، في السابع من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).