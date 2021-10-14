كشفت تقارير صحفية إسبانية حسم اللاعب الإسباني الشاب أنسو فاتي لـ مصيره مع برشلونة الإسباني وذلك بعد الحديث مؤخرًا حول تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وسينتهي عقد اللاعب الشاب مع الفريق الكتالوني نهاية الموسم المقبل بالتحديد في 30 يونيو 2022.

وكشفت صحيفة “موندو ديبوتيفو” الإسبانية، أمس الخميس، عن تفاصيل وكواليس مثيرة في مفاوضات أنسو ووكيل أعماله، مع إدارة برشلونة لتجديد العقد خلال الفترة الحالية.

برشلونة سيجدد لـ فاتي

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الشاب يرغب بالبقاء مع برشلونة حيث قد يفكر البارشا في تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين بدلًا من موسم واحد.

الضغوطات تزداد على موهبة برشلونة

وزادت الضغوطات على عاتق اللاعب أنسو بعد أن تحصل رسميًا على القميص رقم 10 بالفريق الكروي الأول في برشلونة، وذلك بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان نادي برشلونة أعلن مؤخرًا عن منحه القميص رقم 10 للاعب فاتي، وذلك بعد تساؤلات عدة أثارت حيرة جماهير البارشا حول إذا ما كان الرقم سيُعلّق ولن يُمنح لأي لاعب آخر، أو سيحصل عليه لاعب يكون يستحقه.

ومن الصعب أن يُصبح أنسو مثل ميسي، بسبب أن الأخير حقق إنجازات أسطورية للبارشا خلال 21 عامًا بجانب نيله للقب أفضل لاعب في العالم وحصوله على الكرة الذهبية في ست مناسبات، لكن جماهير برشلونة تنتظر الكثير من فاتي كونه لاعبًا شابًا والمستقبل لا يزال أمامه.