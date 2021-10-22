أعرب صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، عن سعادته البالغة، وذلك بعد تصدر فريقه لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد فعل رئيس ضمك:

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ صالح أبو نخاع وهو يرقص فرحًا مع لاعب وإداري من الفريق بعد الفوز على الحزم وتصدر مسابقة الدوري.

وفي الشوط الثاني، وبعد معاناة، تمكن فارس الجنوب من إحراز هدف الفوز عبر اللاعب الأرجنتيني إيميليو زيلايا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ102، وذلك بعد أن تم احتساب وقت بدل الضائع تجاوز العشر دقائق.

نتائج مباريات اليوم:

وكانت لقاءات اليوم الجمعة دوريًّا انتهت بتعادل الفيصلي مع التعاون بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز ضمك على الحزم بهدف دون مقابل، بينما فاز الشباب على الاتحاد بثنائية دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويتواجد ضمك بـ صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الاتحاد ثانيًا برصيد 17 نقطة، والشباب ثالثًا برصيد 15 نقطة، والفيحاء بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة.

أما أندية النصر والفتح والهلال فتحتل المراكز من الخامس إلى السابع برصيد 12 نقطة لكل فريق.

أما أندية الأهلي والرائد والفيصلي فتحتل المراكز من الثامن إلى العاشر برصيد 11 نقطة لكل فريق، بينما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، أما الباطن فمتواجد في المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط، وخلفه متواجد كل من الطائي والاتفاق وأبها في المراكز من 13 إلى 15 برصيد سبع نقاط لكل فريق، أما فريق التعاون فمتواجد في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.