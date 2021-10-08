أعرب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فهد المولد عن سعادته بتجاوز الأخضر لعقبة اليابان في التصفيات المونديالية.

فهد المولد يشيد بالفوز

ونشر فهد المولد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، صورة من احتفالات لاعبي الأخضر بتجاوز اليابان، وعلق قائلًا: “ألف مبروك للوطن فوز مهم والقادم أجمل يا رب”.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة فهد المولد، وقال سعيد الغامدي: “ألف مبروك يا نجم كنت في الموعد كالعادة وتحاملت على إصابتك لأجل الوطن وقدمت مجهودًا عاليًا.. شكرًا لك ولكل زملائكم وبيض الله وجهكم وفالكم التأهل ويفرح شعبنا بأكمله”.

وقال لطيف: “الله يبارك فيك .. ومبروك لك الفوز يا نمر.. شدوا حيلكم واستمروا على ذي الروح والمستوى وبإذن الله بنفرح بالتأهل للمونديال والأهم من ذا كله نحترم الصين لا ندخل المباراة ضامنين الفوز وجمهور الاتحاد ينتظر عودة الفهد لمستواه المعهود”.

المنتخب السعودي في التصفيات

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز الأخضر بهدف دون رد.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الصيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.