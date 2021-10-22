تقدم فهد المولد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، برسالة اعتذار لجماهير النادي، وذلك بعد أن ظهرت عليه علامات الغضب أثناء تبديله في مباراة الشباب بالجولة الـ9 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة فهد المولد:

ونشر المولد رسالة عبر حسابه في “سناب شات” قائلًا: “أعتذر لمجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، وجماهير العميد الحبيبة، عن ما بدر مني لحظة التبديل، الذي كان بسبب حرصي على مواصلة اللعب والمساهمة مع زملائي في تعديل النتيجة، وبإذن الله نعوض في القادم وأكرر اعتذاري”.

وكان المدرب الروماني كونترا طلب استبدال فهد المولد ودفع باللاعب عبدالعزيز البيشي بدلًا منه، ليُظهر المولد رد فعل غاضب من قرار المدرب وحاول بعض من أعضاء الجهاز الفني والإداري بدكة نادي الاتحاد تهدئته لكنه انفعل وكان في طريقه للوم المدرب كونترا لكن حامد البلوي إداري الاتحاد تدخل لضمان عدم حدوث أي مشكلة.

الاتحاد لم يقدم الأداء المنتظر منه:

ولم يقدم العميد الأداء المنتظر منه، ليخسر بهدفين دون رد ويتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.