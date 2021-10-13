حرص أسطورة حراسة المرمى السعودية، محمد الدعيع على دعم حارس المرمى فواز القرني بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة السعودية والصين.

فواز القرني يبكي بسبب الخطأ والدعيع يدعمه

وشارك فواز القرني كبديل في الدقيقة 69 من أحداث مباراة السعودية والصين بعد تعرض محمد العويس لإصابة قوية، وارتكب خطأ في الدقائق الأخيرة لتهتز شباكه، ما دفعه للبكاء بعد اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر الدعيع عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبكاء فواز القرني: “انهض يا كابتن فواز يا الغالي بحاجتك أنت نجم ولم تقصر دموعك غالية ولأجل الوطن كل شيء يهون”.

وتابع محمد الدعيع رسالته إلى فواز القرني قائلًا: “وللعلم أنت أنقذت هدفًا ثالثًا محققًا، لذلك القادم إن شاء الله أفضل وأجمل. ذكرتني في مباراة كوريا والخطأ الذي حدث مني، وكيف نهضنا بمنتخبنا”.

خطأ الدعيع في مباراة السعودية وكوريا

وكان محمد الدعيع قد ارتكب الخطأ الأكبر في مسيرته التاريخية خلال مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 1994.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية عند الدقيقة 60 بهدف كارثي بعدما مرت الكرة من بين أيدي وقدمي محمد الدعيع بغرابة شديدة وسكنت مرماه، قبل أن ينجح أحمد جميل في تسجيل هدف التعادل بالوقت القاتل، ونجح الأخضر في التأهل إلى المونديال.