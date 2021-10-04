تسبب فوز فريق إسبانيول على نادي ريال مدريد في صُنع أزمة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي، وذلك لتراجع نتائج الريال مؤخرًا.

إسبانيول يُفاجئ ريال مدريد

وكان الريال خسر من إسبانيول بنتيجة هدفين لهدف أمس الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، حيث سجل لـ الريال مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، بينما سجل لإسبانيول كل من راؤول دي طوماس واللاعب أليكس فيدال.

ويعلم أنشيلوتي تمامًا أن موقفه أصبح صعبًا وذلك بسبب عدم تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات حيث تعادل الريال مع فياريال وخسر من إسبانيول في الدوري الإسباني، وخسر كذلك في دوري أبطال أوروبا من فريق شيريف تيراسبول المولدوفي في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

خطط أنشيلوتي تفشل

ولم ينجح أنشيلوتي في تغيير طريقة اللعب في العديد من المرات حيث اعتمد المدرب الإيطالي على طريقة ” 4/4/2″ ولكنها لم تنجح في مباراة إسبانيول، حيث كان الفريق الكتالوني قريبًا من الفوز بنتيجة أكبر من هدفين لولا تقاعس لاعبيه عن إحراز المزيد من الأهداف في شباك ريال مدريد.

وسيكون التوقف الدولي، فرصة كبيرة للمدرب أنشيلوتي لإعادة ترتيب الأوراق في صفوف الفريق الكروي الأول بـ الريال لتجنب غضب الجماهير.

ورغم خسارة الريال ضد إسبانيول، يحتل الريال صدارة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، حيث تفوق الأتلتيكو على برشلونة أول أمس السبت بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.