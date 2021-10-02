قدم أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان العزاء، لأُسر المتوفين في الحادث المروري الذي وقع مؤخرًا على طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

#فيديو || 🎥

سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان يُقدّم العزاء لأُسر المتوفين في الحادث المروري الذي وقع مؤخراً على طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. pic.twitter.com/pZ9R10ivyg — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) October 2, 2021

ودعا أمير منطقة المدينة المنورة الله- عز وجل- أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.