نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر وتحت قيادة مدربه الجديد بيدرو إيمانويل في إسعاد جماهيره، بالتأهل المقنع فنيًّا لنصف نهائي دوري أبطال آسيا وفي ليلة العودة الجماهير بكامل الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%.

مواجهة نارية أمام الهلال:

وسيواجه العالمي، جاره الهلال في ديربي ناري ومثير يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مرسول بارك في الرياض.

العالمي بنجومه، أرسل رسالة مطمئنة لجماهير النادي أن الأصفر سينافس لنيل اللقب الآسيوي للمرة الأولى بتاريخه، ولن يتنازل هذه المرة عن نيل البطولة بعد الخروج من دور نصف النهائي في نسخة العام الماضي.

وأثمر تعيين المدرب البرتغالي بيدرو عن وجود راحة نفسية وتركيز أعلى لدى لاعبي أصفر العاصمة من أجل الفوز في التحديات الصعبة والمقبلة.

النصراويون سعداء:

أما المنتمون لـ النصر فأعربوا عن سعادتهم الشديدة بتألق الفريق الكروي الأول فنيًّا ونفسيًّا وذهنيًّا فقال الأسطورة ماجد عبدالله: “ألف مبروك الانتصار العريض لنصرنا على شقيقه الوحدة الإماراتي وبلوغ الدور نصف النهائي”.

أما صفوان السويكت رئيس النصر السابق فقال: “الحمد لله والشكر لله.. نصر ثابت وتفاءل ببلوغ القمة وتحقيق الثمرة بإذن الله وعقبال الكأس يا رب.. مبروك للاعبين وللإدارة ولأخي مسلي، وللعالميين جميعًا”.

يذكر أن العالمي يسعى للتأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك يتحقق بالوصول لنهائي دوري الأبطال.