أعلن المدير الفني سعد الشهري، قبل قليل، عن قائمة الأخضر استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.

قائمة الأخضر في التصفيات:

وتُقام منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وضمّت قائمة الأخضر 23 لاعبًا، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، محمد الكنيدري وإبراهيم محنشي.

كما تواجد في قائمة الأخضر كل من؛ منصور البيشي، زياد الجهني، بدر منشي، حامد الغامدي، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، حمد اليامي، أيمن يحيى، تركي العمار، خالد الغنام، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد:

ودشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، تدريباته الجماعية في الرياض، استعدادًا للمغادرة إلى طشقند، حيث خاض اللاعبون الحصة التدريبية اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد.

وقسم الشهري اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في الجولة التاسعة من الدوري مرانًا استرجاعيًّا.

وطبّقت المجموعة الأخرى مرانًا على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم الشهري الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تضم منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنجلاديش.