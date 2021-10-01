تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن ضمك المتصدر بعد فوزه على أبها أمس، فيما يقع الأهلي في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

القيمة السوقية للاعبين في ديربي جدة

وتتجاوز القيمة السوقية للاعبين في ديربي جدة اليوم حاجز الـ60 مليون يورو، حيث وصلت قيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لـ32.15 مليون يورو، مقابل 29.98 مليون يورو للاعبي الأهلي، وذلك وفقًا موقع “ترانسفير ماركت”.

وتأثرت القيمة السوقية للأهلي برحيل نجمه البرازيلي باولينيو بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين لظروف خاصة باللاعب، حيث كانت تبلغ قيمته 9.5 مليون يورو، وذلك بجانب انخفاض قيمة السوري عمر السومة من 8 ملايين إلى 5 ملايين فقط.

أغلى اللاعبين

ويتصدر نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو قائمة أغلى اللاعبين في ديربي جدة بـ6 ملايين يورو، ثم مواطنه إيغور كورونادو الذي تبلغ قيمته السوقية 5.5 ملايين، ثم ثنائي النادي الأهلي أليوسكي والسومة بـ5 ملايين.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالرحمن غريب أعلى اللاعبين السعوديين قيمة سوقية في ديربي جدة بـ2.2 مليون يورو، يليه النجم الاتحادي عبدالعزيز البيشي بـمليونين، ثم حارس الراقي محمد العويس بـ1.8 مليون.