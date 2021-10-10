ورط اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا ناديه ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 24 أكتوبر الجاري.

قلق لـ ريال مدريد

وذكرت صحيفة ” آس” الإسبانية أن اللاعب كامافينجا غادر معسكر منتخب بلاده بسبب عدم قدرته على تجاوز إصابته بكدمة شديدة في الساق، تعرض لها في مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن كامافينجا غادر معسكر المنتخب الفرنسي أمس السبت بعد الكشف عليه.

مصير غامض لـ كامافينجا

وأصبح مصير مشاركة كامافينجا ضد برشلونة غامضًا بسبب الإصابة.

وانضم كامافينجا لصفوف الريال حتى صيف عام 2027 حيث يجيد اللعب في مركز خط الوسط المهاجم.

وكان كامافينجا البالغ من العمر 18 عامًا قرر تمثيل المنتخب الفرنسي الأول رغم أصوله الأنجولية حيث ظهر للمرة الأولى في سبتمبر من عام 2019 مع المنتخب الفرنسي ضد كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن ريال مدريد كان خسر من فريق إسبانيول في الدوري الإسباني، قبل فترة التوقف الدولي الحالية.