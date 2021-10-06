شدد نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، محمد كنو، على أهمية مواجهة اليابان في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالدعم الجماهيري.

كنو يؤكد صعوبة مواجهة اليابان:

وتحدث محمد كنو عن مواجهة اليابان المرتقبة، قائلًا: “مباراة تشكل لنا أهمية كبيرة فسنلعب هذه المباراة بمثابة نهائي، لذا يجب علينا أن نكون بتركيز عالٍ وانضباطية داخل أرضية الملعب”.

وأكد كنو على أهمية دعم الجماهير، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد اليابان الذي عُقد، اليوم الأربعاء، قائلًا: “الجمهور هو اللاعب رقم واحد فدعم جماهير الوطن سيمكننا من تحقيق هدفنا وإسعاده بنتيجة المباراة”.

السعودية ضد اليابان:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد اليابان، مساء يوم غد الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وكانت وزارة الرياضة، قد أعلنت عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100%، لدعم مسيرة الأخضر في مشواره المهم بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).