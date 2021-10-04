يُقدم البرازيلي إيغور كورونادو مستوى مميزًا مع الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

كورونادو الأكثر صناعة للأهداف:

ويتصدر كورونادو قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مرور 7 جولات على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن من صناعة 6 أهداف بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ويأتي خلف كورونادو في قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مهاجم فريق الفيحاء، بانايوتيس تاكتسيديس برصيد 4 فرص، بالتساوي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، عبدالله العمار.

ونجح 5 لاعبين في صناعة 3 أهداف خلال أول 7 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ ماثيوس بيريرا “الهلال”، عبدالفتاح عسيري “النصر”، إليريك دي سوزا “الاتفاق”، أحمد الزين “الرائد” ويزيد البكر “التعاون”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتن عن ضمك، ثم النصر برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الهلال.

ويحتل الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيحاء، ثم الفتح، الشباب، الفيصلي والحزم برصيد 9 نقاط، لكل منهما.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتفاق، ثم الباطن برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن الأهلي، يليه أبها برصيد 4 نقاط، ويتذيل التعاون الترتيب بـ3 نقاط.