شدد مدرب العميد، الروماني كوزمين كونترا، على صعوبة مباراة فريقه الاتحاد ضد ضمك، مؤكدًا أنه حذر اللاعبين من خطورة لاعبي فارس الجنوب.

كونترا يؤكد قوة ضمك:

وقال كونترا خلال تصريحاته للناقل الحصري: “واجهنا خصما صعبًا يملك مهاجمًا من أفضل مهاجمي الدوري، ولعبنا على ملعب صعب (ملعب المحالة)، ارتفاعه يقارب 2000 متر فوق سطح البحر”.

وتابع: “حذرت اللاعبين من خطورة ضمك، المتمثلة في الكرات العرضية، وبالفعل نجح زيلايا في تسجيل هدف التعادل، بنفس الأسلوب الذي حذرت منه، كنا نملك الفرصة لإنهاء المباراة من خلال كرة عبد الرحمن اليامي، لكن هذا حال كرة القدم”.

ورفض كونترا الحديث عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفًا: “من المبكر الحديث عن لقب الدوري، فهناك الكثير من الفرق القوية المنافسة، منافسة وسنواصل العمل لحصد الانتصارات وتصحيح الأخطاء”.

التعادل يحسم مواجهة الجولة الثامنة:

ولعب ضمك ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 17 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الوصيف.