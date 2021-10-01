يسعى المدير الفني الروماني كوزمين كونترا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على نظيره الأهلي اليوم.

كونترا يبحث عن الفوز الأول

وفشل المدربون الرومانيون في قيادة الاتحاد لتحقيق أي فوز في ديربي جدة ضد الأهلي، حيث سبق وقادوا العميد في 4 مباريات سابقة منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، ما يزيد من صعوبة مباراة اليوم بقيادة كونترا.

وتولى الروماني فيكتور بيتوركا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرتين، وتعادل مع الأهلي بنتيجة 1/1 في مواجهتي موسم 2014/ 2015، وفي ولايته الثانية خسر أمام الراقي بنتيجة 4/2 ضمن منافسات الدور الثاني لموسم 2015/ 2016.

كما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة بيتوركا في موسم 2015/ 2016 أيضًا أمام الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ولي العهد، فيما هُزم العميد بقيادة الروماني لازلو بولوني ضد الراقي بثلاثية دون رد.

وتولى كونترا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مؤخرًا، ويسير العميد معه بشكل مميز، ويطمح لمواصلة انطلاقته بخطف نقاط ديربي جدة اليوم.

الأهلي ضيفًا على الاتحاد

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الأهلي اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الاتحاد بقيادة كونترا في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن ضمك متصدر الترتيب بعد فوزه بالأمس، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.