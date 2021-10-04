واصل الكولومبي غوستافو كويلار تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

كويلار الأكثر تمريرًا:

ويتصدر كويلار قائمة أكثر اللاعبين تمريرًا بعد نهاية منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه قام بـ439 تمريرة مع الهلال حتى الآن.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا المركز الثاني في قائمة الأكثر تمريرًا بعدما قام بـ410 تمريرة، ثم نجو فريق الفيصلي إيغور روسي بـ391 تمريرة، يليه زميله هشام فايق برصيد 385 تمريرة.

ويحتل سعيد اليامي المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام بـ381 تمريرة مع الاتفاق، ثم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جانغ هيون سو بـ360 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتن عن ضمك، ثم النصر برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الهلال.

ويحتل الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيحاء، ثم الفتح، الشباب، الفيصلي والحزم برصيد 9 نقاط، لكل منهما.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتفاق، ثم الباطن برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن الأهلي، يليه أبها برصيد 4 نقاط، ويتذيل التعاون الترتيب بـ3 نقاط.