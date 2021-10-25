كشفت الأشعة السينية الاختلاف الكبير الذي يتركه فيروس كورونا على الرئة، والفرق الكبير بين من تلقوا اللقاحات المضادة وبين من لم يتم تحصينهم بالكامل.

وظهر أن من تلقوا لقاحات كورونا يتدفق الهواء لديهم بشكل أفضل في الرئة، مع عدم حدوث ضرر كبير يُذكر جراء الإصابة. لكن في المقابل، تظهر رئتا الشخص غير المحصن محتقنتين، مع تدفق ضعيف للأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

عدوى بسيطة:

ومن حيث الفرق بين المرضى الذي يحتاجون عناية بالمستشفيات، أوضح الدكتور سام دوراني أن المريض الذي حصل على التطعيم يكون مصابًا بعدوى بسيطة، على عكس غير المحصنين، وأضاف: أنه حتى حالات العدوى الخارقة التي ينتهي بها المطاف بالإصابة بالالتهاب الرئوي، فإن فحوصات التصوير المقطعي لم تكن سيئة مثل تلك التي أجريت على المرضى غير المطعمين.

ورغم أن فاعلية اللقاحات في تقليل نسب الإصابة الشديدة أو الوفيات، فإن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، لكن في كل الأحوال فإن الإصابة التي يسببها الفيروس برئة الشخص المحصن أقل بكثير من غير المحصن.