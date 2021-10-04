يبدو أن تصريحات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الكروي الأول في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ستثير غضب إدارة النادي الفرنسي، بعدما كرر مجددًا رغبته بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل.

وكانت إدارة النادي الباريسي رفضت رفضًا قاطعًا انتقاله لصفوف ريال مدريد في صيف العام الحالي، ليخرج مبابي صاحب الـ23 عامًا ويكرر رغبته بالرحيل عن النادي الباريسي رغم التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ماذا قال نجم باريس سان جيرمان ؟

وقال مبابي في تصريح لـ راديو RMC الفرنسي: ” بالفعل طلبت الرحيل مقابل مبلغ مالي جيد للنادي، كي يستطيع التعاقد مع لاعب ذي جودة عالية. أردت اتفاقًا محترمًا بيننا. وأكدت لهم إذا لم يريدوا أن أرحل فسأبقى في النادي هذا الموسم”.

وواصل مبابي هجومه قائلًا: ” لم أحب تصريحات مسؤولي سان جيرمان بأنني طلبت الرحيل متأخرًا في أغسطس لأنها كاذبة، وجعلتني أشعر بأنني لص، أبلغتهم مبكرًا بأنني أريد الرحيل، في نهاية يوليو”.

إدارة النادي الباريسي تتحدى رغبة مبابي !

وفي وقت سابق، أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي أن مبابي باق مع الفريق وسيجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع ليوناردو: ” اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي كان حدث بالفعل ولكن العرض لم يكن مناسبًا، ولذلك رفضنا عرض الريال لأنه أقل من الثمن الذي قمنا بشراء مبابي به من موناكو الفرنسي”.

وأضاف ليوناردو: “مبابي لاعب مهم لنا وسيتواجد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في كل المواسم وليس بالموسم الحالي فقط”.

يذكر أن مبابي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017 قادمًا من صفوف فريق موناكو الفرنسي.