ودع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، المدرب خالد العطوي، اليوم الجمعة، وذلك خلال الحصة التدريبية للفريق قبل مواجهة الأهلي غدًا السبت بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعبو الاتفاق يودعون العطوي:

وبدأ التدريب بكلمة وداعية للمدرب خالد العطوي شكر فيها جميع اللاعبين على جهودهم المتميزة طوال فترة قيادته لفارس الدهناء الموسمين الماضيين والـ7 جوالات الماضية، متمينًا بأن يواصل الفريق عطاءه القوي في مواجهة الأهلي للعودة إلى مسار الانتصارات.

وبعد نهاية التدريب أقامت إدارة الفريق الأول لكرة القدم حفلًا وداعيًّا مبسطًا للجهاز الفني التقطت فيها الصور التذكارية.

فارس الدهناء لن يُكرر التجربة:

وبالأمس، أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن نادي الاتفاق لن يُكرر تجربة الاستعانة بمدرب وطني، وذلك بعد إقالة المدرب خالد العطوي من تدريب الفريق الكروي الأول.

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “لم يدعم رئيس نادٍ تجربة المدرب المواطن كما فعل خالد الدبل مع المدرب خالد العطوي، 3 مواسم رقم تاريخي تحملت فيه الإدارة ضغوطًا صعبة، من أجل نجاح تجربة لم تكن لتنجح مهما استمرت، إنها تجربة انتهت ولن تتكرر في النادي ولا أي نادٍ غيره لعدة سنوات مقبلة”.

وستكون مباراة الأهلي آخر مباراة للمدرب العطوي مع فارس الدهناء.

وأصبح العطوي سادس مدرب يغادر الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك بعدما أعلن أمس الخميس نهاية رحلته مع فريق الاتفاق.