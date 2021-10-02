شهد اليوم السبت إقامة ممر شرفي لأبطال وزارتي الداخلية والصحة، وذلك خلال مباراة الهلال والخويلدية في الدوري السعودي للكرة الطائرة على صالة وزارة الرياضة في الرياض.

لاعبو #الهلال و #الخويلدية يقيمون ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن قبل انطلاقة المباراة تقديرًا لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا.#الدوري_الممتاز_للكرة_الطائرة#قنوات_SSC pic.twitter.com/MIEqtppg7B — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2021

تكريم الأبطال تقديرًا لجهودهم في مكافحة جائحة كورونا:

وجاء الممر تكريمًا لأبطال الداخلية والصحة على الجهود الكبيرة التي أثمرت عن التصدي لجائحة كورونا، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خالد الزغيبي.

الهلال يهزم الخويلدية بثلاثية:

وكان الزعيم هزم فريق الخويلدية بثلاثة أشواط دون رد، وفاز النصر على الخليج بـ3 أشواط مقابل شوط، بينما فاز الفيصلي على ضمك بثلاثة أشواط دون رد، وفاز الترجي على فريق الابتسام بثلاثة أشواط دون رد، وانتصر الأهلي على الهداية بـ3 أشواط مقابل شوط، وفاز الاتحاد على الوحدة بـ3 أشواط مقابل شوطين.