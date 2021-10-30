ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- خلال اجتماعٍ لها عبر الاتصال المرئي ترأسه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، عددًا من الموضوعات التي أحيلت لها من المجلس تمهيدًا لتقديم تقاريرها حيال ما ورد فيها متضمنةً عددًا من التوصيات.

تقرير التنمية الزراعية:

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ، حول أداء الصندوق خلال عام التقرير، حيث ستقدم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها إلى المجلس لمناقشته تحت القبة في الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي، حيث تضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة عددًا من الموضوعات المحالة لها من المجلس.

مقترحات:

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، عدداً من المقترحات المقدمة استنادًا للمادة (٢٣) من نظام المجلس، حيث سترفع اللجنة رأيها حيالها إلى المجلس.

من جانب ثانٍ عقدت لجنة الإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتي أحيلت للجنة من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها.

تقرير الإعلام المرئي:

ومن الموضوعات التي استعرضتها اللجنة مداخلات أعضاء المجلس والتوصيات الإضافية المقدمة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441/1442هـ، تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها حيال التقرير السنوي للهيئة في جلسات المجلس المقبلة.

يذكر أن لجان المجلس المتخصصة تدرس ما يحال إليها من المجلس من تقارير أداء سنوية للجهات الحكومية ومشاريع أنظمة وتعديل بعضها حسب اختصاصات اللجنة.