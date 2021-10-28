وثق مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية مشاهد مباشرة من تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر وأجود أنواع الطيب قبل أداء صلاة الظهر اليوم الخميس.
فيديو | قبلة المسلمين زادها الله تشريفاً وتعظيماً..
مشاهد مباشرة من تطييب #الكعبة_المشرفة والحجر الأسود بأفخر وأجود أنواع الطيب قبل أداء صلاة الظهر#الإخبارية pic.twitter.com/VtQeDo08Cf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2021
التطهير الذكي في المسجد الحرام
من جهة أخرى أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، “روبوت التطهير الذكي”، والذي يقوم بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة (4) ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.
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