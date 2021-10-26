‏برعاية رئيس جامعة الطائف ‏يوسف عسيري دشنت الجامعة، اليوم الاثنين، اللقاء التعريفي للمتطلبات الخاصة بالتحويل إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ‏والذي قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم في وقت سابق.

أهمية التحويل:

‏وقد تضمن التدشين كلمة لرئيس جامعة الطائف ‏بين فيها أهمية هذا التحويل وما له من مردود إيجابي على المنظومة التعليمية حتى يكون هناك مخرجات مؤهلة وبجودة عالية لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا ضرورة هذا التحول وما سيسهم به في تحقيق رؤية المملكة 2030.

‏ثم كلمة لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير، أ. د. فيصل المالكي، الذي وضح من خلالها أهداف هذا اللقاء والطموحات والتحديات التي يمكن أن تواجه التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة ‏وما يمكن عمله للتغلب على تلك التحديات.

خارطة طريق:

‏وبعد ذلك كان هناك بيان لخارطة طريق التحول إلى الفصول الدراسية الثلاثة وما تحتوي تلك الخارطة من الخطة الزمنية والمراجع الشاملة ‏بدعم كامل من عمادة التطوير الجامعي والعمادة المساندة من قبل سعادة الدكتور عزيز العتيبي عميد التطوير الجامعي.

‏تلا ذلك شرح مفصل من الدكتورة ‏أماني الرحيلي تضمن ذلك الشرح خطة التحويل والإجراءات التنفيذية ومزايا ومبررات التحويل وما هي متطلباته.‏مع بعض الأمثلة التوضيحية مختتمه كلمتها بملخص للضوابط العامة لنظام التحويل وتحديث الخطط الدراسية لجميع البرامج الأكاديمية في جامعة الطائف.

‏وقد تضمن التدشين جلسات حوارية بمشاركة عمادة القبول التسجيل وعمادة الدراسات المساندة.

‏يذكر ‏أن وزارة التعليم سبق وأعلنت أن تطبيق النظام الجديد للجامعات في بداية العام 1444 هجرية ‏وأشارت الوزارة إلى تحويل العام الدراسي من فصلين دراسيين إلى ثلاثة فصول ‏ضمن التقويم الجامعي الجديد ‏في إطار تطوير منظومة التعليم ورفع مستوى كفاءة العملية التعليمية بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، وأن هذا النظام سيسهم في تحقيق مستهدفة رؤية المملكة 2030.