انتهى، قبل قليل، حفل افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021″، بمشاركة 10 فرق.

افتتاح بطولة سوبر جلوب:

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة اليد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حفل افتتاح بطولة “سوبر جلوب 2021” التي ستُقام في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتُقام منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر بمشاركة 10 أندية، يتقدمهم النور والوحدة باعتبارهما ممثلًا البلد المستضيف لمنافسات البطولة.

وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، قبل قليل، بمواجهة فريق الوحدة ونظيره كال هيث الأمريكي، وسط تمنيات الجماهير بتألق فرسان مكة وتحقيق الفوز.

الأندية المشاركة في البطولة:

وتشهد منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد مشاركة الثنائي السعودي الوحدة والنور، جامعة سيدني الأسترالي “بطل أوقيانوسيا”، كال هيت سان فرانسيسكو “بطل أمريكا الشمالية والكاريبي”، بينيروس البرازيلي “بطل أمريكا الجنوبية والوسطى”.

كما يشارك في سوبر جلوب 2021، ماغديبورغ الألماني بدعوة من الاتحاد الدولي، برشلونة الإسباني بطل النسخة السابقة، الدحيل القطري بطل آسيا وألبورغ الدانماركي بطل أوروبا، بالإضافة إلى الزمالك المصري بطل إفريقيا.