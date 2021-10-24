انتهت- منذ قليل- مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز عريض بخماسية دون رد.

ليفربول يتقدم بثلاثية نظيفة:

وبدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بشكل سريع، وسيطر الشياطين الحمر على الدقائق الأولى، وسط تمريرات سريعة من ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو وجرينوود، قبل أن تصل الكرة إلى فيرنانديز لينفرد بالمرمى، وتخرج بعيدًا.

وتمكن الريدز من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط، بعدما لعب محمد صلاح تمريرة بينية مميزة، لينفرد نابي كيتا بالمرمى، ويهز شباك ديفيد دي خيا، وكاد مانشستر يونايتد أن يتعادل ولكن مرت تسديدة راشفورد بجوار القائم.

وعزز ليفربول تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 14، بعدما لعب أرنولد عرضية مميزة، سددها ديوجو جوتا بقوة في مرمى دي خيا، وانتفض يونايتد وأطلق شاو كرة قوية عند الدقيقة 22، وسدد جرينوود، إلا أن أليسون تألق وأبعدها.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 38، بعد عرضية مميزة من كيتا، وانفرد رونالدو بأليسون، ولكنه تصدى لتسديدته، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتأخر مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.

محمد صلاح يسجل هاتريك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل محمد صلاح تألقه وسجل الهاتريك عند الدقيقة 50، بعد تلقيه تمريرة مميزة من هندرسون، وقلص رونالدو الفارق بعد دقيقتين، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وحصل بول بوغبا على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 60، ليكمل مانشستر يونايتد المباراة بعشرة لاعبين، وأطلق أرنولد كرة قوية، إلا أن دي خيا تألق وأبعدها عند الدقيقة 71، واستمرت المحاولات، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بخماسية.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة ليتواجد في المركز السابع.