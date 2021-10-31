أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، أن العالمي يحتاج إلى الدعم خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة إلى الانتصارات مرة أخرى.

ماجد عبدالله يُعلق على تعثر النصر:

وعلق نجم الكرة السعودية على بداية النصر المتذبذبة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “من الطبيعي أن يمر أي فريق بمثل هذه العثرات في البداية”.

وتابع ماجد عبدالله حديثه قائلًا: “النصر حاليًّا يحتاج دعم والتفاف الجميع حوله لتجاوز هذه العثرة والعودة لطريق الانتصارات، ننتظر من اللاعبين كذلك زيادة الجهد والتركيز لتحقيق الأفضل للنصر دائمًا”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيًّا ضد نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب جماهيره.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، ويطمح لتحقيق الفوز بهما؛ لمصالحة الجماهير.