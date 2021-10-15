تألق لاوتارو مارتينيز بشكل لافت مع التانغو، ليقود منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نظيره البيروفي ضمن منافسات التصفيات المونديالية.

الأرجنتين ضد بيرو

ولعب منتخب الأرجنتين ضد بيرو على في ملعب مونومنتال، فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، ونجح التانغو في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وتمكن مارتينيز من هز الشباك في الشوط الأول، وكاد منتخب بيرو الأول لكرة القدم أن يحرز التعادل عند الدقيقة 64 من ركلة جزاء، إلا أن يوشيمان يوتن أطاح بالكرة فوق العارضة.

ورفع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني مجموعته بالتصفيات المونديالية، وبفارق 6 نقاط عن البرازيل متصدر الترتيب، علمًا بأنه يتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى المونديال، ويخوض الخامس ملحقًا.

مارتينيز يواصل التألق

وعلق لاوتارو مارتينيز على الفوز قائلًا: “عندما ننزل الملعب، نحاول تقديم كل شيء، لأن هذا القميص يستحق الاحترام والتحلي بالمسؤولية.. مركزنا جيد للغاية في التصفيات، ونحن سعداء”.

وواصل لاوتارو مارتينيز صاحب الـ24 عامًا، إلى الهدف رقم 17 مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم خلال 33 مباراة دولية، ويطمح لمواصلة هز الشباك وزيادة أهدافه الدولية خلال الفترة المقبلة.