تُوج فريق ماغديبورغ الألماني بلقب مونديال اليد للأندية بعد فوزه على برشلونة الإسباني قبل قليل في المباراة النهائية بنتيجة 33/ 28.

ماغديبورغ يُتوج بالبطولة:

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بنتيجة 19/ 16 لمصلحة الفريق الألماني، ليعزز ماغديبورغ تفوقه ويُحقق اللقب.

الترتيب النهائي لـ مونديال اليد للأندية:

وجاء ترتيب البطولة كالتالي: “ماغديبورغ البطل، برشلونة ثانيًا، نادي ألبورغ الدنماركي بـ المركز الثالث، بينما احتل نادي بينيروس البرازيلي المركز الرابع”.

واحتل الزمالك المركز الخامس، الدحيل القطري سادسًا، نادي النور السعودي سابعًا، سيدني الأسترالي ثامنًا، الوحدة تاسعًا، كال هيت الأمريكي عاشرًا.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، حرص على متابعة نهائي بطولة مونديال اليد للأندية بين فريقي برشلونة الإسباني وماغديبورج الألماني.

وتواجد أيضًا الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في المباراة النهائية بحضور المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.