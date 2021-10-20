عانى الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الشوط الأول في مباراته ضد نادي أتالانتا الإيطالي، المقامة حاليًّا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم نادي أتالانتا بهدفين دون رد تم إحرازهما عبر كل من ماريو باساليتش وميريح ديميرال، بينما سجل اللاعب ماركوس راشفورد هدف تقليص الفارق حتى الآن لليونايتد في الشوط الثاني.

وزادت الضغوطات بشكل كبير على المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير حيث قد تكون إقالته قريبة من تدريب الشياطين الحمر، مع التفكير في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان.

رونالدو يفكر في الاعتزال:

وفي وقت سابق، ألمح الأيرلندي توني كاسكارينو نجم تشيلسي الإنجليزي السابق إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد سيفكر في اعتزال كرة القدم بعد نهاية كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف كاسكارينو: “اللاعب سيفكر بالاعتزال بعد نهاية كأس العالم في قطر”.

وكان رونالدو انضم إلى اليونايتد في سبتمبر الماضي، قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي:

وفي وقت سابق، زاد الفريق الكروي الأول في نادي ليستر سيتي، متاعب فريق مانشستر يونايتد بالفوز برباعية مقابل هدفين عصر السبت الماضي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد، بضغط هجومي من قبل اليونايتد أسفر عن الهدف الأول للاعب ماسون جرينوود في الدقيقة الـ19، ومن خطأ من مدافع اليونايتد هاري ماجواير، تمكن البلجيكي يوري تيليمانس من إحراز هدف التعادل لليستر في الدقيقة الـ31.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد، بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني من اللقاء تراجع فريق مانشستر يونايتد، مما منح ليستر سيتي فرصة إحراز الهدف الثاني عبر المدافع التركي كاجلار سويونكو في الدقيقة الـ78.

ونجح اليونايتد بعد ذلك في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ82، لكن بعدها بدقيقة أضاف ليستر سيتي ثالث الأهداف عبر جيمي فاردي بطريقة جميلة.

وأضاف ليستر بعد ذلك رابع الأهداف عبر اللاعب داكا في الدقيقة الـ90.