أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجناح السعودية في إكسبو 2020 دبي، مؤكدًا أنه يعكس رؤية ملهمة للمستقبل.

رؤية ملهمة للمستقبل:

وقال محمد بن راشد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “خلال زيارتي اليوم للجناح السعودي في إكسبو دبي اليوم.. ثاني أكبر جناح في المعرض.. ويعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل.. أهلًا بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية”.

وأضاف: “كما زرت في ثاني أيام إكسبو دبي العالمي المعرض الجناح العماني والجناح الفرنسي.. ثقافات العالم تجتمع لتحكي قصة الإنسان ورحلته وطموحاته”.

إكسبو 2020:

وافتتحت الإمارات في إمارة دبي معرض “إكسبو 2020” الضخم، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط.

ويعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في معرض “إكسبو 2020 دبي” من حيث المساحة، ويقع في منطقة الفرص، ويتضمن تقنيات متقدمة مسجلًا من خلالها ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بالإضافة إلى حصوله على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) كواحدٍ من أكثر التصاميم استدامة في العالم.