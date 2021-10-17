أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن العمل قائم على تأسيس مكاتب استراتيجية بالمناطق التي لا يوجد بها هيئات للتطوير أو مكاتب استراتيجية؛ حرصًا من سموه على تطوير كافة مناطق المملكة.

وسوف تسهم المكاتب الاستراتيجية في تسريع أداء قطاعات التنمية في المناطق، وتنسيق جهودها وقياس أدائها كما أن لها أهمية كبرى في تطوير اقتصاديات المناطق المستهدفة ودعم ورعاية الميزات النسبية لكل منطقة.

3 مكاتب استراتيجية

وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن اليوم عن إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، والتي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلًا، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

أهداف المكاتب الاستراتيجية

وستهدف هذه المكاتب الاستراتيجية إلى الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيام المكاتب الاستراتيجية في المناطق الثلاث بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها.

تنمية شاملة ومستدامة

يشار إلى أن إطلاق المكاتب لتطوير المناطق الثلاث، يأتي في إطار رؤية سمو ولي العهد لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق المملكة من خلال تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية لأبناء جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.